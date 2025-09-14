Venezuela trabaja en eliminar progresivamente el uso de gases refrigerantes nocivos

CIUDAD MCY.- El Gobierno nacional trabaja para eliminar progresivamente el uso de gases refrigerantes nocivos para la capa de ozono, determinación que se expresa en la propuesta presentada en el Foro-Tec “Alianzas productivas por la protección de la capa de ozono” y la Ruta 2025-2030, para alcanzar dicho objetivo; así lo indicó la viceministra de Gestión Integral de la Basura del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, María Bracamonte.

Dicha actividad fue realizada en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) en Caracas, en la que la funcionaria destacó que este es un paso gigante para la nación en esta materia. “Como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro, estamos impulsando el uso responsable de gases refrigerantes. Es por esto que desde la Gran Misión Madre Tierra Venezuela estamos cumpliendo lo enmarcado en el Protocolo de Montreal, tratado ratificado por 198 países para reducir sustancias que agotan la capa de ozono, y esto se logra a través del Vértice cuatro (Clima para la Vida), que promovemos el cuidado del ambiente y el fomento del ecosocialismo, reafirmando el compromiso de la especie humana con la naturaleza y los derechos de la Madre Tierra”.

Esta actividad conjunta con la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin) del Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional es un llamado a la concientización, “pero también vamos a la reconversión tecnológica, a la sustitución de esos refrigerantes que dañan la capa de ozono”, destacó la viceministra y presidenta de Fondoin, Laila Tajeldine.

Por su parte, la directora de Gestión de Emisiones y Efluentes del Ministerio de Ecosocialismo, Yurly Tiberio, dijo que se avanza en el fortalecimiento institucional, “formando a las universidades en el tema del ecosocialismo, dotando equipos de detección de fugas a empresas y actualizando el marco legal, como con la Resolución 227 que regula los gases hidrofluorocarbonos”.

Fuente: Min. Ecosocialismo | FOTO CORTESÍA