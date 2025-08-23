Venezuela unida suscribe Consenso por la Vida y la Paz para proteger la patria

CIUDAD MCY.- En un histórico reencuentro de unidad nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado de representantes de toda la sociedad venezolana, se congregaron en defensa de los sagrados derechos a la autodeterminación, el ejercicio pleno de la soberanía y la paz conquistada.

Así lo rememoró el jefe de Estado en su canal de Telegram, donde compartió fotografías del solemne acto de «Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe, Territorios de Paz», donde se rindió homenaje a la herencia gloriosa de los libertadores y se reafirmó la riqueza moral, espiritual y ética.

«Siento la presencia inmortal de la historia gloriosa de nuestra patria, Venezuela. ¡Qué historia, qué riqueza tan grande tenemos! Nuestra riqueza es más que el petróleo, el oro, el hierro y el gas; es una riqueza moral, espiritual y ética, heredada de nuestros libertadores», resaltó.

Asimismo, destacó que «venimos de la historia independentista. Cuando los españoles, a través de su catalejo, veían a Bolívar, poseído por la patria, con la bandera amarilla, azul y rojo, veían al General flaco y guerrero, el Libertador. Y ese pueblo se llenaba de pasión. No es tiempo de diferencias políticas ni de colores; una sola bandera nos cobija. ¡Venezuela es inexpugnable! ¡Nada ni nadie tocará nuestra patria!».

Por otra parte, convocó a todos los venezolanos a suscribir el «Consenso por la Vida y por la Paz», una iniciativa que busca proteger la patria frente a cualquier amenaza externa y consolidar el destino soberano de la nación.

Finalmente, agradeció a todas las instituciones y sectores de la sociedad venezolana, así como a los Gobiernos y Pueblos del mundo, la solidaridad y el apoyo que le han dado hoy a Venezuela. “Ante cualquier circunstancia: nervios de acero, calma, cordura y máxima unión nacional. ¡Dios está con nosotros!».

FUENTE VTV || FOTO CORTESÍA