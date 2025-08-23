Convocan a todos los venezolanos a suscribir consenso nacional por la paz y la soberanía

CIUDAD MCY.- “Saludo la declaración de consenso de la Unión Nacional y llamo a todos los venezolanos a suscribir este consenso por la paz, por la vida, y por la soberanía nacional”, expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el acto en defensa de la soberanía y la paz nacional, realizado en la sede de la Asamblea Nacional.

En su intervención, el jefe de Estado destacó el respaldo de Venezuela a la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que desde 2014 proclama a América Latina y el Caribe como territorio de paz. “Sigamos estando en la defensa de la soberanía nacional y la ratificación de la declaración obligante de la CELAC”, y reiteró la importancia de consolidar la unidad frente a las amenazas externas imperialista al reafirmar el carácter pacífico e independiente del país.

También, exhortó al pueblo venezolano y a los países de la región a fortalecer la defensa activa de la soberanía, en consonancia con los principios establecidos por los organismos multilaterales latinoamericanos. “Con el favor de Dios y el espíritu de nuestros libertadores, Venezuela y América Latina seguiremos siendo territorio de paz”, afirmó.

Durante el acto solemne, el presidente agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de gobiernos y pueblos del mundo ante las medidas injerencista de Estados Unidos contra Venezuela. En ese contexto, reiteró que Venezuela no permitirá injerencias que pretendan vulnerar su independencia ni alterar el orden constitucional.

Vale destacar que el manifiesto leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, constituye el eje central del llamado al consenso nacional. El documento, presentado durante el acto solemne en defensa de la soberanía, establece una posición firme frente a las campañas de desinformación y los intentos de injerencia internacional. En su contenido, se denuncia la circulación de informes sin sustento que buscan desacreditar a la República Bolivariana de Venezuela, vulnerando su independencia y estabilidad institucional.

El texto, respaldado por los Poderes Públicos, representantes del Ejecutivo y voceros del Gran Polo Patriótico, subraya que dichas agresiones por Estados Unidos no solo pretenden desconocer el mandato legítimo del presidente Nicolás Maduro para el período constitucional 2025–2030, sino que también representan una amenaza directa a los recursos estratégicos de la Nación. En ese sentido, el manifiesto reafirma el compromiso del Estado venezolano con la defensa integral del país, la protección de sus instituciones y la preservación del orden democrático.

Asimismo, el documento ratifica la vocación pacífica de Venezuela y su adhesión histórica a los principios de soberanía, autodeterminación y estabilidad regional, en consonancia con la declaración de la CELAC que proclama a América Latina y el Caribe como territorio de paz. “Nuestro Estado democrático y social de derecho y de justicia y sus instituciones republicanas, rechazamos las recientes narrativas contra la República Bolivariana de Venezuela”, reza uno de los fragmentos centrales del manifiesto.

