Venezuela y República Dominicana reactivan servicios consulares y conexión aérea

PorRafael Velásquez

Feb 1, 2026

CIUDAD MCY.-Como resultado de un trabajo conjunto y el diálogo diplomático, las Cancillerías de la República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana informaron que en los próximos días se reactivan los servicios consulares en Caracas y Santo Domingo para atender a las respectivas comunidades.

A través de un comunicado difundido por el canciller venezolano Yván Gil, señalaron que ambos gobiernos también acordaron instruir a las autoridades aeronáuticas reactivar la conexión aérea entre ambos pueblos en un esfuerzo por fortalecer la movilidad y los lazos bilaterales.

Este paso fundamental permitirá la reapertura del Consulado de la República Dominicana en Caracas y de la sección consular de Venezuela en Santo Domingo, con el objetivo prioritario de brindar asistencia, protección y trámites documentales a las respectivas comunidades residentes en ambos países.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

