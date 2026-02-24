Venezuela ya se entrena en Belo Horizonte para enfrentar a Brasil

CIUDAD MCY.-Este lunes comenzó la concentración de la selección mayor masculina de Venezuela en Belo Horizonte, Brasil, primer destino de la segunda ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Los dirigidos por Francisco Segura entrenaron en dos turnos en el primer día de la concentración. En la mañana, en la cancha alterna de la Arena UniBH, recinto sede del encuentro ante Brasil. En el cierre de la jornada, el grupo reconoció el tabloncillo principal. Evert Bernal y Edson Tovar se reportaron en la práctica nocturna.

La selección nacional tendrá dos sesiones de entrenamiento durante toda la semana para preparar el duelo ante el conjunto local. Posterior al partido, el grupo viajará a Valdivia, ciudad sede del segundo partido vs. Chile el lunes 02/03.

Venezuela iniciará la segunda ventana clasificatoria a Qatar 2027 este viernes 27 de febrero ante Brasil, desde las 6:00 p. m. (hora VEN). El partido será transmitido a través de DSports y de Courtside 1891.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA