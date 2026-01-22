Venta de productos pesqueros favoreció a habitantes de Los Olivos Viejos

Costaragua ofreció una gran variedad de pescados a precios asequibles. Entre ellos: cojinúa, bonito y roncador, especies de gran valor alimenticio

CIUDAD MCY.- En el marco de la primera T (1T) del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, el Instituto Autónomo para el Desarrollo de Las Costas de Aragua (Costaragua) llevó a cabo una jornada de venta de productos pesqueros en la comunidad Los Olivos Viejo del municipio Girardot.

La actividad favoreció a decenas de familias del Punto y Círculo al ofrecer una gran variedad de pescados a precios asequibles, entre ellos cojinúa, bonito, cunaro y roncador.

Los alimentos alta calidad y frescos, son provenientes del Eje costero del estado, una muestra del trabajo y organización de los Conppa, así como, su articulación con el Ejecutivo regional para promover la economía productiva.

Giselle Castillo, administradora de Costaragua, mencionó que el equipo mantiene un despliegue permanente en las 18 jurisdicciones, pues tiene como meta y objetivo garantizar la soberanía alimentaria de los habitantes.

“Tenemos jornadas en todo el estado; de miércoles a domingo estamos visitando las comunidades para llevar productos por debajo del mercado”, recalcó.

De miércoles a domingo “Aragua Costa y Pescado”, como se denominan las jornadas, llega a diversas latitudes según el cronograma establecido por el ente y los voceros de las Comunas y Circuitos Comunales. “Hacemos enlace con la fuerza de trabajo territorial”, puntualizó.

Bajo las orientaciones del presidente Constitucional Nicolás Maduro, la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, el pueblo aragüeño alcanza la seguridad alimentaria con este tipo de estrategias.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA COSTARAGUA