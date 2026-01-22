Comunidad 23 de Enero celebró 68 años de su fundación

El Concejo Municipal Maracay-Choroní honró los años de lucha y preservación de la identidad cultural de la populosa barriada, con entrega de reconocimientos a sus miembros fundadores

CIUDAD MCY.- Los habitantes del barrio 23 de enero celebraron 68 años de la fundación de esta comunidad con un merecido reconocimiento por parte del Consejo Municipal Maracay-Choroní durante una sesión especial.

‎Los protagonistas de esta actividad fue el Poder Popular organizado, en un encuentro generacional integrado por los adultos mayores, cultores, deportistas y comunidad general. Junto a ellos estuvieron los ediles y directores de la Alcaldía del Municipio Girardot.

TURIAMO AUN EN RESISTENCIA

‎El discurso principal estuvo a cargo de Heliberto Flores, quien fungió como orador de orden. Sus palabras estuvieron orientadas hacia la conservación de las raíces históricas de quienes erigieron el lugar, especialmente los desterrados de la población de Turiamo, punto geográfico de la costa aragüeña.

“Honramos la llegada de este pueblo a tierras maracayeras, y nos mantenemos en resistencia porque no podemos dejar atrás el legado cultural, el acervo, la gastronomía, eso forma parte de la historia de 23 de Enero”, expresó.

Los turiameros forman parte fundamental del contexto histórico de este sector popular, pues muchos de ellos llegaron cuando se levantó una Base Naval en lo que conocían como su hogar, desde ese entonces los tambores empezaron a repicar en la capital, se oían los cantos de sirena, parrandas y el paso de los Diablos Danzantes.

Desde la perspectiva de Flores, el hecho tuvo dos vertientes. Una negativa, que significó abandonar su hogar; pero a la vez una positiva, donde su llegada a la Ciudad Jardín les dio la oportunidad de mostrar al mundo sus tradiciones.

“Tenemos el deber de formar al semillero, dejarles el conocimiento de los ancestros, y que sean ellos quienes lo mantengan vivo”, puntualizó el cultor.

‎En esa línea discursiva, el presidente de la cámara municipal, Ángel Márquez, menciono que la sesión especial tuvo como propósito “honrar la vida y legado de esta comunidad”.

CELEBRACIÓN CON ATENCIÓN MÉDICA Y CULTURAL

La oportunidad fue propicia para anunciar tres acciones de especial relevancia para los habitantes del barrio, como la realización de una jornada de salud en el módulo asistencial “Con Maduro Más” el sábado 24 de enero.

Asimismo, en próximos momentos y gracias al apoyo del Ejecutivo nacional, regional y municipal lograrán aperturar la Casa de Usos Múltiples de Cultura, ubicada en el sector El Recurso, así como, la realización de murales. “Mantendremos la memoria histórica e identidad de quienes hicieron patria en este lugar”, refirió el concejal.

También comunicó que, los residentes escribirán un libro con las memorias colectivas que será editado, publicado y distribuido en los circuitos comunales de Girardot.

‎‎La jornada solemne sirvió de provecho para hacer entrega de más de 40 reconocimientos a parte de los asistentes, quienes dejan en alto el nombre de la comunidad en el área religiosa, cultural, deportiva, dancística, histórica y educativa.

‎THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA