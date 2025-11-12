Vicepresidenta Delcy Rodríguez destaca avances de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI)

CIUDAD MCY.- La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, señaló este miércoles que la reorganización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se dirige a que la población entre en una nueva etapa para garantizar el futuro, la esperanza, la paz, el desarrollo y felicidad social, a través de las Asambleas Populares para la conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) .

Desde la parroquia La Pastora, en Caracas, durante la conformación de los CBBI, Rodríguez enfatizó que el PSUV «debe representar los intereses nacionales, donde todos los venezolanos y las venezolanas nos veamos reflejados en nuestro Partido. En un proyecto nacional», el proyecto del Libertador Simón Bolívar.

En este sentido, destacó los avances del Gobierno Bolivariano para la consolidación de la democracia participativa y protagonica. «Díganme un solo país en el mundo que tenga las capacidades de dirección colectiva del pueblo organizado como lo hay en Venezuela. Que van a consultas populares para saber dónde se va a hacer la inversión en una calle, en una comunidad, en un barrio donde. Yo no lo he visto. Lo he visto en Venezuela», enfatizó.

REDACCIÓN MAZO | FOTO CORTESIA