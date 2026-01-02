Vicepresidenta destacó logros de los emprendedores durante el año 2025

Cuidad MCY- La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, resaltó el impulso de las iniciativas emprendedoras en Venezuela durante el año 2025, como parte del nuevo modelo productivo nacional, pese a la imposición ilegal del bloqueo y medidas coercitivas unilaterales contra la nación.

«En Iljet Studio Pizza la experiencia empieza en la masa. En la parroquia El Recreo de Caracas preparamos nuestra propia pizza junto a Paúl Córdoba, con ingredientes venezolanos. Del foodtruck a la motopizza y al local físico, este emprendimiento demuestra que cuando el talento criollo trabaja, Venezuela innova, produce y deja buen sabor», resaltó Rodríguez en su canal de Telegram.

Al respecto, la también vicepresidenta sectorial para Economía y Finanzas, destacó que el emprendimiento venezolano se incrementó durante el pasado año, gracias al respaldo del Ejecutivo Nacional.

«Confirmando que la política del presidente Nicolás Maduro para impulsar la iniciativa emprendedora del pueblo venezolano tuvo extraordinarios logros en el año 2025», recalcó.

Igualmente, agregó un material audiovisual dónde comparte con el propietario de este emprendimiento de la ciudad capital, dónde señaló que también se puede producir pizzas con harina de yuca, de batata y coliflor, como alternativa para aquellas personas que son alérgicas al gluten del trigo.

Fuente VTV| Foto Referencial