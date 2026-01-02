Sector de transporte aéreo nacional se fortalece con capacitación permanente

Cuidad MCY-El sector aeronáutico venezolano se fortalece continuamente mediante extensas jornadas de capacitación, así como el estricto cumplimiento de estándares internacionales, puntualizó el viceministro de Transporte Aéreo, Freddy Borges, durante una transmisión del programa Café en la Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

«Hemos tenido actividades académicas que también permiten avanzar en materia de certificación aérea, terrestre y acuática […] Hemos cumplido estándares internacionales», estableció el funcionario ministerial, al elevar la consolidación de la Universidad Nacional Experimental del Transporte, la cual permite acelerar la capacitación de múltiples trabajadores de dicho sector. Además, incluyó en su ponencia el desarrollo de nuevos modelos de mantenimiento concebidos en Venezuela.

De igual modo, acotó que «tenemos altos estándares internacionales en materia de personas que han obtenido calificaciones y capacitaciones a tal punto que son profesores en otros países; […] varios profesionales del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil que son instructores», ejemplificó Borges, quien enalteció el rol del transporte en la economía venezolana, al calificarlo como un ámbito «horizontal» que involucra a la industria, así como el ámbito privado y público. «Nosotros somos la columna vertebral», enfatizó.

Fuente VTV| Foto Cortesía