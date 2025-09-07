Vicepresidenta ejecutiva destacó el aumento de la producción del Sistema Refinador en Anzoátegui

CIUDAD MCY.- La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Instagram informó que, el Sistema Refinador de Oriente, ubicado en el estado Anzoátegui se ha incrementado con números importantes.

«Desde el Sistema Refinador de Oriente en Anzoátegui, acompañamos a los Cuerpos de Combatientes de petróleo, gas y petroquímica, que se han incrementado en 600%», escribió Rodríguez.

Así mismo, la vicepresidenta agregó que, «estamos listos en todas las áreas operativas, atendiendo las instrucciones del presidente, Nicolas Maduro, para elevar el apresto operacional y pasar de la etapa de alistamiento a activarnos en operaciones, formación y garantizando siempre los procesos productivos».

Por otra parte, subrayó que ante las amenazas y agresiones, «nuestros trabajadores han respondido con una firme determinación: producir y producir para que el pueblo venezolano tenga felicidad social y para vencer el criminal bloqueo. ¡Venezuela unida vencerá!».

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA