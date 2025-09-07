Canciller Yván Gil destaco la labor del Instituto Simón Bolívar y la vigencia de la Carta de Jamaica

CIUDAD MCY.- El ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, reconoció el papel fundamental del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (ISB), en la articulación internacional de Venezuela. El canciller destacó que, en sus cinco años de existencia, el instituto ha contribuido de manera activa a la lucha por la autodeterminación y la defensa de los pueblos libres.

En tanto, la presidenta del Instituto Simón Bolívar, Blanca Eekhout, denunció que la doctrina Monroe ha sido un instrumento para desmantelar la visión integradora del Ejército de Bolívar.

Según Eekhout, esta fuerza se proyectó sobre el continente como un poder emancipador, pero ha sido contrarrestada por la influencia extranjera que busca socavar los procesos de autodeterminación en la región. De la misma manera, Eekhout advirtió que el imperialismo teme que los pueblos del Caribe y de América Latina ejerzan su soberanía.

En el mismo contexto, Gil conmemoró el 210 aniversario de la Carta de Jamaica, escrita por El Libertador Simón Bolívar, reafirmando que la vigencia del documento permanece intacta y continúa siendo una guía esencial para las causas emancipadoras en América Latina, orientando a las naciones en su búsqueda de soberanía.

Asimismo, el diplomático invitó a todos los venezolanos y a los pueblos de América Latina a conectarse con el espíritu de unidad de la Carta de Jamaica, cuya relevancia es hoy más profunda que nunca.

Subrayó que, ante los desafíos que enfrenta el orden internacional y el sistema multilateral, este documento histórico sigue siendo una guía crucial para la lucha por la soberanía, la justicia y la integración de los pueblos libres.

Finalmente, el ministro enfatizó que el valor histórico y político de la Carta de Jamaica debe ser reivindicado por todas las naciones que resisten la imposición y defienden su derecho a la autodeterminación.

Con estas palabras, Yván Gil reafirmó la importancia del pensamiento bolivariano como un faro para la resistencia y la defensa de los principios de libertad y soberanía en el contexto actual.

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA