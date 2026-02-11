‎Marcha de La Victoria conmemoró la gesta histórica del 12-F

Más de 60 km de recorrido protagonizaron los estudiantes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, desde la capital venezolana hasta la ciudad de La Victoria

CIUDAD MCY.-A 212 años de la Batalla de la Victoria, el pueblo aragüeño inició las actividades conmemorativas por este importante evento con una caminata desde El Consejo, municipio José Rafael Revenga, hasta la ciudad de La Victoria, municipio José Félix Ribas.

‎En perfecta fusión popular-militar-policial, los habitantes acompañaron en un recorrido de 9 de kilómetros a 2 mil 242 los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), para culminar la misma ruta que los próceres independentistas hicieron.

‎Dentro de un ambiente lleno de alegría y reconocimiento, fueron recibidos con bandas, consignas y banderas ondeadas por los estudiantes, así como, la población general.

El M/G Omar Enrique Pérez La Rosa, Viceministro de Educación para la Defensa, mencionó que en esta 12° edición de la caminata, la integración de sectores continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo. “Mantenemos la enseñanzas del Comandante Supremo Hugo Chávez, y las orientaciones del Comandante Jefe Nicolás Maduro”.

La ya tradicional actividad es parte del programa de formación Conociendo la Historia, donde de forma práctica se promueven los valores patriotas. “Aquí están los hijos e hijas de Bolívar, quienes van a seguir manteniendo la paz y soberanía”, acotó el también rector de la UMBV.

RECIBIMIENTO ARAGÜEÑO

Durante se llegada a tierras aragüeñas, el alcalde Daniel Perdomo exaltó la proeza y compromiso nacionalista de esta nueva generación, que asumió la defensa de Venezuela como objetivo de vida. «Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene un papel importante, mantener el orden y la seguridad, y hoy ellos continúan ese legado”.

La ocasión fue propicia para marcar su postura ante la situación nacional, exigiendo la liberación del presidente Constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, al tiempo que refrendó su apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

LLEGADA A LA VICTORIA

En la Ciudad de la Juventud, el alcalde Juan Carlos Sánchez acogió la marcha, cuyos ideales y propósitos se mantienen vigentes en la actualidad. La emulación del esfuerzo de Ribas, los estudiantes y seminaristas pasó por las principales calles y avenidas, siendo reconocidos por todos los habitantes.

“Tenemos a toda nuestra juventud militar y civil llevando la conciencia e historia de ese momento, como parte de nuestra agenda Febrero Rebelde (…) con la que reconocemos el liderazgo de la generación de relevo”, mencionó el burgomaestre.

Bajo el sol resplandeciente las autoridades locales entregaron la Orden José Rafael Revenga en su única clase a M/G Omar Enrique Pérez La Rosa, Viceministro de Educación para la Defensa, entre otras autoridades militares que recibieron la misma distinción.

Es valioso destacar que los estudiantes de las escuelas castrenses recorrieron el camino estratégico que el General Ribas trazó en aquella época. Este comenzó en Caracas, con un total de 64 kilómetros de caminata.

‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CORTESÍA