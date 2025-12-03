Vinotinto femenina golea y lidera invicta eliminatoria para el Mundial

CIUDAD MCY.- La selección femenina venezolana de fútbol dio un paso importante en pos de la cita mundialista, al golear a Perú de local, 6-0, para ubicarse en el tope de la clasificación de la denominada Liga de Naciones.

El equipo que dirige el técnico brasileño Ricardo Belli mostró lo que se le venía pidiendo con frecuencia en el premundial: capacidad anotadora y contundencia, y Perú fue la víctima propicia en el partido disputado en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara.

La buena noticia, además del contundente triunfo, fue el gol anotado por Deyna Castellanos, quien abrió la cuenta apenas a los 12 minutos. Tras recibir un pase profundo de Daniuska Rodríguez, “Queen” Deyna marcó con tiro abajo y terminó con una larga racha sin poder anotar con el seleccionado de mayores en competiciones oficiales.

La superioridad venezolana sobre el terreno de juego, sobre todo con gran trabajo por las bandas decantó el partido rápidamente. El primer tiempo se cerró con un 3-0 gracias a las anotaciones adicionales de Gabriela García (35) y Bárbara Martínez (a los 42).

La victoria de Venezuela le permite asumir el liderato de la Liga de Naciones, el torneo que sirve de eliminatoria para el Mundial de Fútbol de 2027.

