LVBP confirma su compromiso para organizar la Serie del Caribe 2026

PorBeatriz Guilarte

Dic 3, 2025

CIUDAD MCY.- En reunión extraordinaria de la Asamblea de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) confirmó ante el pleno de la misma que cuenta con las condiciones necesarias para organizar la Serie del Caribe 2026.

Durante la reunión extraordinaria de la Asamblea, celebrada el 1 de diciembre, se acordó que la Confederación brindará el acompañamiento posible al Comité Organizador para asegurar un proceso de montaje que cumpla con los estándares de la CBPC.

El Comisionado del Caribe y las Ligas Miembro reconocieron el trabajo que realizan la LVBP y el Comité Organizador, así como las condiciones técnicas de los estadios y los aspectos operativos presentados. Además, se puntualizó sobre diversos factores externos asociados al contexto geopolítico actual.

Con espíritu de cooperación, la CBPC y las Ligas Miembro concluyeron la jornada reafirmando su compromiso de monitorear de manera continua las diferentes situaciones y de mantener una comunicación permanente. Este encuentro marca el inicio de una agenda de seguimiento que refuerza la determinación conjunta de garantizar el éxito y la excelencia de la Serie del Caribe 2026.

