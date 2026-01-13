Voleibol masculino sub-17 por boleto mundial

CIUDAD MCY.- La selección venezolana de voleibol masculino sub-17 entra en acción a partir de este jueves en el Campeonato Suramericano de la especialidad que tendrá lugar en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Argentina, hasta el 18 de enero.

En torneo reúne a cinco mejores selecciones nacionales de la confederación suramericana: Argentina, Brasil, Chile Perú y Venezuela, que lucharán por el título regional y unos de los tres cupos que otorga el certamen al Campeonato Mundial de la especialidad, que se llevara a cabo el Doha, Catar del 19 al 29 de agosto.

PREPARACIÓN EN LARA

Previo a esta competición, la delegación venezolana desarrolló un tope de preparación y encuentros amistosos en el gimnasio Bertha Carrero de la ciudad de Barquisimeto, desde mediados de diciembre hasta el 11 de enero.

Allí, el equipo se enfrentó a equipos de las categorías sub-17, sub-19 y sub-21 con el objetivo de consolidar el funcionamiento colectivo y efectuar ajustes técnicos y estratégicos previos al compromiso regional.

SUPERAR A GUAYAQUIL

La representación nacional buscará superar la actuación venezolana en su única participación en el certamen regional, que se dio durante el Suramericano de Guayaquil 2011.

En aquella ocasión, el sexteto criollo ocupó el cuarto lugar tras caer 3-1 ante Chile en el partido por la medalla de bronce y dejó un balance de cuatro partidos ganados por tres perdidos en el torneo.

Ademas, buscará de emular la clasificación al mundial en la rama femenina sub-17. En septiembre de 2025, la ciudad de Lima, Perú, fue testigo de una hazaña histórica por parte del sexteto nacional femenino, cuando se alzó por primera vez con el título suramericano sub-17 para relegar a la poderosa Brasil al segundo lugar.

NUEVOS TALENTOS

El combinado nacional está compuesto por jóvenes talentos que conforman la nueva generación del voleibol nacional que comanda el capitán Benjamín García, acompañado por Newman Mundaraín, Julio Canales, César Parra, Jhonny González, Jhosueth Escalante. Andrés Medina, Diego Rondón, Ángel Echarre, Miguel Hernández, Yorman Hernández y Daniel Mendoza.

El combinado nacional está bajo la dirección técnica de Marín Pérez y su asistente, Desma Ramírez.

El formato de competición para este torneo será todos contra todos. El calendario de la selección venezolana en la ronda preliminar es el siguiente:

Jueves 15 de enero: vs. Brasil, a las 5:30 p.m.

vs. Brasil, a las 5:30 p.m. Viernes 16 de enero: vs. Argentina, a las 7:30 p.m.

vs. Argentina, a las 7:30 p.m. Sábado 17 de enero: vs. Perú, a las 7:30 p.m.

vs. Perú, a las 7:30 p.m. Domingo 18 de enero: vs. Chile, a las 11:00 a.m.

MINDEPORTE | FOTO : CORTESÍA