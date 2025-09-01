Voleibol vinotinto jugará la final de la Copa Panamericana

Willner Rivas-Venezuela

CIUDAD MCY.- La selección vinotinto masculina se clasificó por primera vez a la final de la Copa Panamericana (Norceca), tras superar con pizarra de (3-2), y parciales de (25-22, 28-26, 19-25, 15-25, 15-12) a Colombia en el encuentro de semifinales celebrado en el Domo de la Feria de León de Guanajuato, México.

Venezuela demostró su poder ofensivo ante un rival motivado por el mismo objetivo de llegar a la final. Sin ceder un set en la ronda clasificatoria, el sexteto nacional desplegó un juego táctico, defensivo acorde a la ocasión, con temple y concentración en los momentos apremiantes del partido, reseña la web de Mindeporte.

En el primer set se caracterizó por la paridad e intercambio de puntos sin ceder mayores ventajas, por parte de ambos conjuntos. Luego de un servicio potente de Ronald Fayola y un bloqueo oportuno de Willner Rivas (23-20), el sexteto nación tomó control del set hasta cerrado (25-22) con un error colombiano de toque de red.

En la segunda instancia Colombia anuló siete puntos de set y empató 24-24, pero no pudo evitar la derrota tras un ataque de Rivas y un bloqueo de Moisés Vásquez sobre Andrés Piza (28-26), que dio el 2-0 al equipo venezolano.

Colombia, con ajustes en la ofensiva y defensiva, reaccionó con fuerza para remontar el partido. Guiada por Miguel Ramírez, Juan Castañeda y Daniel Aponza, dominó el tercer set (25-19) y extendió el control hasta el cuarto set (25-15) para forzar el desempate.

En el quinto y decisivo set la selección nacional se impuso con claridad desde inicio, con los servicios certeros de Ronald Fayola y ayudado por la ofensiva de Moisés Vásquez llevaron la ventaja a 10-6.

Colombia acortó distancias con Amaranto y Marlon Mendoza, pero un error de recepción tras un ataque de Fayola selló el 15-12 para sentenciar la victoria del equipo criollo. Pero Venezuela aprovechó 36 errores de los neogranadinos y dominó el servicio 5-3 en aces y mostró mayor solidez en los momentos clave.

Willner Rivas lideró a Venezuela con 16 puntos, seguido por Emerson Rodríguez (15) y Moisés Vásquez (11). Por Colombia, Amaranto y Castañeda anotaron 17 cada uno.

CIUDAD CCS || FOTO CORTESÍA