Vuelo 94 del Plan Vuelta a la Patria retorna a más de 300 venezolanos desde México

Ciudad MCY.-El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció la llegada del vuelo número 94 del Plan Vuelta a la Patria, operado por Conviasa, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, con 304 venezolanos que solicitaron su retorno voluntario desde México. Los repatriados fueron recibidos por autoridades nacionales y personal de atención integral.

“De todas las formas de agresión posibles, esta aerolínea se ha consolidado como una de las mejores en brindar apoyo comercial. Hoy recibimos el vuelo 94 de este año, en el que llegaron 304 compatriotas desde México. Gracias a la fortaleza de este plan creado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hemos logrado garantizar su regreso seguro”, indicó Gil.

De esta manera, destaca que más de 18 mil venezolanos han arribado al país mediante el Plan Vuelta a la Patria por vía aérea, luego de ser obligados a irse de Venezuela por la guerra económica promovida por la derecha extremista. “Retornan porque ven el cambio y crecimiento financiero que ha tenido la nación Bolivariana, gracias al trabajo y compromiso del pueblo en conjunto con el Gobierno nacional para garantizar bienestar social e integral para todas y todos. Y vemos cómo los compatriotas llegan con el ánimo de incorporarse al rumbo de desarrollo productivo que mantiene la nación venezolana”.

A su vez, anunció que en las próximas horas arribará un vuelo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con migrantes venezolanos desde Estados Unidos (EE. UU.). «Con este nuevo vuelo, se refuerza el compromiso del Gobierno Bolivariano para asegurar la reunificación familiar y la incorporación de los retornados a proyectos productivos, para así consolidar un modelo de atención que responde a las necesidades de la población y fortalece el bienestar colectivo».

VTV | FOTO CORTESÍA