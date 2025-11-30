Ciudad MCY

‌Wingo mantiene sus operaciones comerciales entre Colombia y Venezuela

PorMilexis Pino

Nov 30, 2025

CUIDAD MCY.-La aerolínea colombiana Wingo aseguró que mantiene la operación desde y hacia Venezuela, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este sábado que el espacio aéreo del país suramericano «permanecerá cerrado en su totalidad».

Una fuente de la compañía afirmó que «Wingo mantiene su operación entre Colombia y Venezuela, dado que no hemos recibido notificación oficial, por canales formales, sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano».

«Seguimos monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo, en coordinación con autoridades locales e internacionales, y si las condiciones se modifican, ajustaremos de inmediato nuestra operación», agregó la información.

De hecho, el vuelo P5 7010 de Wingo partió de Bogotá después del mediodía y llegará esta tarde al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones en la nación suramericana.

FUENTE GLOBOVISÓN | FOTO CORTESÍA

