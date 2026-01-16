Ciudad MCY

Yadier Molina gana el premio al Manager del Año en la LVBP

Beatriz Guilarte

Ene 16, 2026

CIUDAD MCY.- La heroica gesta de Yadier Molina en su segunda etapa con los Navegantes del Magallanes no pasó desapercibida para los medios de comunicación en Venezuela, quienes han elegido al antiguo catcher y futuro Salón de la Fama como el Manager del Año de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El manager de los filibusteros llegó al equipo en una situación realmente complicada, cuando se encontraban con récord de ocho triunfos y 15 derrotas. Sin embargo, el «Marciano» supo dar en la tecla correcta y enderezó el rumbo de los suyos, para terminar metiéndolos en la postemporada, al concluir con foja de 29 victorias y 27 reveses, lo que sirvió para recibir 36 votos al primer lugar, sumar 128 puntos, y quedarse con esta distinción.

A pesar de sus increíbles credenciales, Yadier Molina tuvo competencia seria por el Premio «Chico» Carrasquel. Asdrúbal Cabrera, manager novato, quien logró devolver a Caribes al Round Robin, culminó en la segunda posición, al recibir 14 votos al primer lugar y sumar 60 unidades.

El tercer lugar fue para otro novato, César Izturis, quien sumó cuatro votos al primer lugar y 16 para el segundo, para un total de 28 puntos. Lipso Nava (5) y Henry Blanco (1) tabién recibieron votos para el primer lugar, y sumaron 19 y cinco puntos respectivamente.

