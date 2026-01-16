Kyle Tucker vestirá la camiseta de los Dodgers por 4 años

CIUDAD MCY.- Los Dodgers de Los Ángeles sumaron este jueves a su constelación de estrellas al estelar jardinero Kyle Tucker con un acuerdo por cuatro temporadas a cambio de 240 millones de dólares, anunció el portal oficial MLB.com

Tucker, quien jugó la pasada temporada con los Cachorros de Chicago, era el principal agente libre de ofensiva en el actual mercado de las Grandes Ligas.

El jardinero de 29 años recibirá un salario anual de 60 millones de dólares y en su contrato incluyó una cláusula de rescisión que le permitirá regresar a la agencia libre después del segundo y tercer año del contrato.

Tucker llega para reforzar la línea ofensiva de los Dodgers que tiene al tres veces ganador del premio Jugador Más Valioso, el japonés Shohei Ohtani, además de los estelares Mookie Betts, Freddie Freeman, Will Smith y el dominicano Teoscar Hernández.

Tucker promedia para .273 de bateo, con 31 tablazos de vuelta completa y 103 vueltas empujadas en su carrera de 8 temporadas en las Grandes Ligas.

El nuevo refuerzo de los Dodgers jugó 136 partidos con los Cachorros de Chicago, donde fletó 22 jonrones y produjo 73 carreras para una media de bateo de .266.

Tucker , considerado uno de los mejores jardineros ofensivos de la MLB, se coronó campeón de la Serie Mundial en 2022 con los Astros de Houston. Ha participado cuatro veces en el Juego de Estrellas y obtuvo dos Bates de Plata.

EFE | FOTO : CORTESÍA