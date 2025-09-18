Ciudad MCY

Yulimar Rojas se queda con el bronce del Mundial de Atletismo en su regreso tras dos años de una grave lesión

PorBeatriz Guilarte

Sep 18, 2025

CIUDAD MCY.- La venezolana Yulimar Rojas logró medalla de bronce este jueves en la final del Mundial de Atletismo de Tokio, tras regresar a la pista luego de dos largos años de ausencia debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles.

La ‘Reina del Salto Triple’ captó la mirada de los espectadores al lucir unas zapatillas en las que se podía leer el mensaje en inglés «I’m back» (He vuelto)

Bajo la lluvia, Rojas tuvo una mejor distancia de 14,76 metros, muy lejos de sus estándares de antes de la lesión y, sobre todo, a casi un metro de su récord mundial de 15,74 metros.

El oro se lo llevó la representante de Cuba, Leyanis Pérez, una atleta de 23 años de edad que logró una marca de 14,94 metros, mientras que la medalla de plata fue para la campeona olímpica dominiquesa Thea LaFond (14,89 metros).

Aunque la caraqueña no cumplió la misión de reaparecer a lo grande con ese ansiado quinto oro, pudo por lo menos reencontrarse con el placer de competir después de su larguísima convalecencia.

Con el bronce de Rojas, Venezuela suma su sexta medalla en un Mundial de Atletismo.

