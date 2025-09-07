Zócalo de México vibró junto a Residente por una Palestina libre

CIUDAD MCY.- Banderas de ese territorio acompañaron al artista en su regreso a México, donde no solo interpretó temas como la autobiográfica “René”, “Baile de los pobres”, “No hay nadie como tú”, “Atrévete-te-te” y “Ojos color Sol”, sino que invitó al escenario a una familia procedente de Gaza.

Al grito de “Alto al genocidio” y “Viva Palestina”, lanzado por uno de ellos, las 180 mil personas reunidas en la emblemática plaza capitalina, respondieron “¡Palestina libre!”, a lo cual se sumó Pérez con un llamado a presionar a los gobiernos del mundo para detener la agresión perpetrada por Tel Aviv.

“Los matan de hambre a la misma vez que los bombardean. ¿En qué mundo eso está bien? No hay que saber nada de Historia, no hay que tener un contexto. (…) Les pido a todos, no importa de dónde sean, presionar para que paren el genocidio en Gaza”, dijo anoche el compositor.

Vestido con un suéter con la frase “Palestina Libre”, Residente interpretó a continuación un tema sobre los conflictos bélicos, con frases tan poderosas como “La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte”.

Durante el concierto, organizado por la Secretaría de Cultura, Pérez abogó también por causas sociales como la defensa de las comunidades indígenas y, antes de entonar “This is not America”, criticó la actuación de las autoridades estadounidenses hacia los migrantes.

Seguidamente, el público estalló con Latinoamérica, un canto de orgullo por el continente, en una noche en la que el ganador de 29 Grammys Latinos regaló igualmente otras reconocidas canciones de su repertorio, como “El aguante”, “Muerte en Hawaii” y “La vuelta al mundo”.

Prensa Latina || Foto Cortesia