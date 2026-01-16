Zonas Ultra de Cantv siguen conectando a más usuarios en Maracay

CUIDAD MCY.-Durante el año 2025, Cantv activó cuatro Zonas Ultra en distintas localidades de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, como parte de su estrategia para garantizar el acceso a Internet de alta velocidad en espacios públicos, mediante el escaneo de un código QR.

Uno de estos puntos se encuentra en el área de emergencia del Hospital MilitarCoronel Elbano Paredes Vivas, donde pacientes y familiares pueden acceder al servicio como una alternativa de conectividad durante la atención médica.

Asimismo, Zona Ultra beneficia a los usuarios que visitan el parque El Ejército, conocido como Las Ballenas, ubicado en la avenida Sucre. Otro punto de conexión fue instalado en el Hotel Marriott, en el lado oeste de la avenida Las Delicias.

El cuarto punto de acceso fue inaugurado por autoridades de la Empresa en el centro comercial del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ipsfanb), en la avenida Bolívar de la capital aragüeña.

Penélope Colina, estudiante universitaria, resaltó la calidad del servicio tras conectarse en el punto habilitado en el Ipsfanb. “Zona Ultra tiene una conectividad muy rápida, me parece excelente”, expresó.

Cantv continuará desplegando Zonas Ultra en todo el país, como parte de las acciones del Gobierno Bolivariano orientadas a fortalecer los servicios públicos y ampliar el acceso a Internet de altas velocidades para el pueblo venezolano.

PRENSA CANTV | FOTOS: CORTESÍA