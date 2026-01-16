Exitosa jornada de distribución de gas llegó a familias de Mata Seca

Los vecinos pudieron adquirir el combustible de manera rápida, sencilla y cómoda gracias a las políticas públicas del Gobierno Bolivariano

CUIDAD MCY.-La empresa estadal Aragua Gas realizó una jornada de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la comunidad Mata Seca, del municipio Mario Briceño Iragorry, gracias al sistema de llenado exprés.

La jornada se desarrolló en el marco del Plan de la Aragüeñidad en su 2da Transformación, contando con la incorporación de camiones tanques, equipos “manifold”, romanas de llenado y un equipo de trabajadores altamente capacitados para atender a la comunidad.

La actividad, que estuvo encabezada por la presidenta de la institución Andrea Peralta y el alcalde de la jurisdicción, Brullerby Suárez, favoreció a más de mil familias, quienes accedieron al servicio de manera rápida, eficiente y organizada.

Este operativo fue posible gracias al constante respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano por acercar los servicios básicos a las comunidades y fortalecer la alianza cívico-militar en la atención al pueblo.

Finalmente la empresa Aragua Gas, comprometida con el bienestar del pueblo, ha demostrado con esta jornada la efectividad de sus operativos, no solo distribuyendo el producto de manera eficiente, sino también brindando la tranquilidad que las familias necesitan al saber que tienen garantizado el acceso al servicio.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA



