Estado venezolano y empresariado nacional han creado una alianza indestructible

Ciudad MCY.-“Desde que le hice el llamado al empresariado venezolano durante el 2017 y 2018 para sacar la economía de Venezuela adelante, frente a las guarimbas y a la guerra económica, hemos hecho una alianza indestructible”, fueron las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al hacer referencia al crecimiento y soberanía económica del país.

El jefe de Estado destacó que esta alianza se logró mediante la conformación del Consejo Nacional de Economía, dónde también converge la fuerza emprendedora del país y los 13 Motores Productivos de la Economía, que incluye a diversos sectores del ámbito nacional, como el sector automotriz, turismo, agroindustrial, producción de alimentos y la empresa privada, “en el que también confío plenamente”, subrayó.

Plan de los 13 Motores

Asimismo, añadió que, aunque este plan de los 13 Motores Productivos fue criticado y subestimado, ha permitido el crecimiento de la capacidad productiva de Venezuela. “Con estos motores económicos estamos encaminados a convertirnos en exportadores netos de alimentos, de productos procesados, de productos terminados”, aseguró el mandatario nacional.

Agregó que este significativo crecimiento, también se debe a la economía comunal, considerada por el presidente Maduro como “el arma secreta de la economía, que va creciendo y que va a cambiarlo todo, ya que permitirá integrar transversalmente todos los sectores del país”.

Al respecto, indicó que en alguna oportunidad tildaron a la economía comunal de excluyente, hecho que desmintió al asegurar que “en el reino de la economía de Venezuela cabemos todos, empresas mixtas, nacionales e internacionales. Hay empresas internacionales que desean invertir en Venezuela”, aseveró.

“La idea es convertir cada comunidad en un espacio productivo para consolidar la nueva economía venezolana. Para ello, es necesario que se desarrollen todas las formas de trabajo y eso es lo que va a suceder, para que el Estado rector pueda llevar en armonía los motores de manera real. A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica ni económica”, puntualizó el presidente Maduro.

VTV | FOTO CORTESÍA