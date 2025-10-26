Elaboraron más de 300 arepas para adultos mayores de Girardot

La iniciativa alimentaria semanal fortalece la protección social de la tercera edad mediante trabajo comunitario organizado

CIUDAD MCY.- La primera combatiente del municipio Girardot, Cinzia Machín de Morales, junto al equipo de la Casa de los Abuelos, elaboró y distribuyó 300 arepas para adultos mayores de las parroquias Las Delicias, Joaquín Crespo y Los Tacarigua, como parte del programa permanente de alimentación que ejecuta la alcaldía de Girardot.

La Casa de los Abuelos de 23 de Enero se convirtió en epicentro de solidaridad donde voluntarias y funcionarias municipales trabajaron en la preparación de las arepas que, posteriormente, fueron distribuidas mediante enlaces político-territoriales en las comunas Batalla de Onoto (sector La Lagunita), La Coromoto (La Coromoto) y Juan José Zugarramurdi (23 de Enero). La logística incluyó entrega directa en puntos de reunión habituales y visitas casa por casa para abuelitos en cama.

Cinzia Machín de Morales destacó que “el amor se manifiesta también a través de una arepita sabrosa”. Explicó que esta acción es «parte del programa Girardot es Amor Mayor, impulsado por el alcalde Rafael Morales”, del cuarto vértice de salud integral de la Misión de Abuelos y Abuelas.

Dolores Pérez, coordinadora general de los Centros de Salud Maduro Más y Casas de Los Abuelos, precisó que la entrega fue entre 300 y 500 arepas. La licenciada Yajaira Núñez, integrante del programa, se encargó de la distribución en la parroquia Los Tacarigua, donde llevó 100 arepas a los abuelos de la comunidad, “para que ellos vean que el alcalde cumple con la logística de todos nuestros abuelos”.

Antonio Linares, de 77 años, expresó su gratitud porque «siempre se han acordado de nosotros». Con humor confesó: «vine por una arepa y me he comido ya tres», demostrando la aceptación y valoración de la iniciativa por parte de los adultos mayores.

Esta acción de protección alimentaria semanal reafirma el compromiso social del mandatario municipal con la tercera edad, en articulación con la gobernadora Joana Sánchez y el Gobierno nacional, consolidando políticas públicas que garantizan bienestar integral a los adultos mayores de Girardot.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT