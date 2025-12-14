Ciudad MCY

20 mil toneladas de distintos componentes comerciales se dinamizaron desde el Barco del Alba en el 2025

PorRafael Velásquez

Dic 14, 2025

Ciudad MCY.- El presidente Nicolás Maduro Moros durante la XXV Cumbre Virtual de los países de Alianza Bolivariana para los Pueblos de América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) dio a conocer que en el año 2025 se logró movilizar un total de 20 mil toneladas de distintos componentes comerciales, a través del barco del ALBA.

«Este año 2025 ha sido un buen año para el ALBA, de coordinación estrecha, de trabajo conjunto, de planificación a acción», expresó el Mandatario Nacional para referirse a los intercambios comerciales realizados entre los países Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Grenada, Santa Lucía y Venezuela.

A su juicio, estas acciones representan un gran apoyo solidario entre naciones «y ya es ejemplo de lo que va a ser la flota naval comercial civil del ALBA. Hacia allá tenemos que apuntar, unir nuestras flotas navales para que el comercio esté garantizado en el Caribe, de bienes, productos, de todo lo que necesitan nuestros países», destacó el Jefe de Estado venezolano.

De la misma manera, anunció que para el año 2026 se consolidarán mucho más estos acuerdos comerciales en los que también está prevista el área turística para conectar aún más los países que forman parte de esta alianza.

«Si vemos el cuadro, la radiografía de las potencialidades, capacidades turísticas, se pierde de vista. Es una joya del mundo, los países del ALBA en materia turístico», expresó el presidente Maduro.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA

Por Rafael Velásquez

