Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

20 pacientes atendidos durante jornada en el cardiológico de Maracay

PorKaren Rodríguez

Ago 12, 2025

CIUDAD MCY.- Una Jornada de atención especializada atendió a 20 pacientes en el Centro Docente Cardiológico de Maracay, dando respuestas así a las solicitudes realizadas durante las Jornadas Integrales de Salud que se realizan en los municipios en el estado Aragua y a través del reporte  del sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Durante el desarrollo de la referida jornada, los asistentes fueron atendidos por médicos especialistas, quienes brindaron consulta especializada, control de signos vitales, realización de electros y sesiones educativas orientadas a dar información sobre la prevención y el cuidado del paciente sobre enfermedades cardiológicas.

De esta manera el Gobierno Bolivariano continúa con su compromiso de brindar, apoyo y garantizar el acceso a la salud, de manera gratuita y especializada, promoviendo la visión humanista y las políticas de atención integral a las comunidades, implementadas por el  presidente Nicolás Maduro, la Ministra del Poder Popular para la Salud Magaly Gutiérrez,  la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez y la Autoridad única de Salud, Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA  || FOTOS: CORTESÍA

 

Por Karen Rodríguez

Noticias Destacadas

Aragua

Plan Vacacional Comunitario “Venezuela RIE 2025” recorre circuitos comunales de Mariño

12 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Aragua

Cleba felicitó respaldo del pueblo aragüeño al presidente Nicolás Maduro

12 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Aragua

20 pacientes atendidos durante jornada en el cardiológico de Maracay

12 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Aragua

Optimización de carretera hacia Ocumare de la Costa impulsará el turismo costero

12 de agosto de 2025 Karen Rodríguez