20 pacientes atendidos durante jornada en el cardiológico de Maracay

CIUDAD MCY.- Una Jornada de atención especializada atendió a 20 pacientes en el Centro Docente Cardiológico de Maracay, dando respuestas así a las solicitudes realizadas durante las Jornadas Integrales de Salud que se realizan en los municipios en el estado Aragua y a través del reporte del sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Durante el desarrollo de la referida jornada, los asistentes fueron atendidos por médicos especialistas, quienes brindaron consulta especializada, control de signos vitales, realización de electros y sesiones educativas orientadas a dar información sobre la prevención y el cuidado del paciente sobre enfermedades cardiológicas.

De esta manera el Gobierno Bolivariano continúa con su compromiso de brindar, apoyo y garantizar el acceso a la salud, de manera gratuita y especializada, promoviendo la visión humanista y las políticas de atención integral a las comunidades, implementadas por el presidente Nicolás Maduro, la Ministra del Poder Popular para la Salud Magaly Gutiérrez, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez y la Autoridad única de Salud, Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA || FOTOS: CORTESÍA