Optimización de carretera hacia Ocumare de la Costa impulsará el turismo costero

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y potenciar el turismo en el estado Aragua por instrucciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, la empresa estadal Vías de Aragua ha iniciado una jornada de optimización en la carretera que conecta al municipio Maro Briceño Iragorry con la localidad de Ocumare de la Costa de Oro.

Estos trabajos, que forman parte del Plan de Abordaje Integral de las Costas de Aragua, impulsado por el Gobierno regional, buscan optimizar y embellecer esta importante arteria vial para garantizar una circulación más segura y eficiente para los conductores y visitantes.

Las cuadrillas especializadas llevaron a cabo diversas labores, entre las que destacan: demarcación vial y pintura en defensas, colocación de tachas reflectivas y asfaltado.

Estas acciones no solo facilitarán el tránsito, sino que también impulsarán y potenciarán el sector turístico al mejorar el acceso a las paradisíacas playas de la región.

Es importante destacar que, este plan de trabajo se enmarca en la 2T de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, que se enfoca en la Ciudades Humana para el Buen Vivir, y en el Plan de La Aragüeñidad.

Ambas estrategias tienen como fin promover el desarrollo integral de la entidad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA