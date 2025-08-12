Cleba felicitó respaldo del pueblo aragüeño al presidente Nicolás Maduro

‎*** Los legisladores discutieron sobre diversos temas relacionados con la palestra política, haciendo énfasis en la injerencia del gobierno de Estados Unidos sobre la soberanía venezolana ***

CIUDAD MCY.- ‎Durante una sesión ordinaria del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua (CLEBA), los parlamentarios del estado Aragua debatieron sobre diversos temas de interés colectivo y gran importancia para los habitantes de la entidad, haciendo especial énfasis en la situación política actual.

‎Desde el salón principal, los legisladores regionales felicitaron la movilización del pueblo hacia la ciudad de Caracas para ofrecer su respaldo al presidente Nicolás Maduro, y rechazar las acusaciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi.

En ese contexto, la presidenta del cuerpo colegiado, Kantiana Hernández, exaltó que esta acción fue una demostración del compromiso y fidelidad de los pobladores hacía el proceso revolucionario, así como, el fortalecimiento de los ideales dentro de las bases.

De igual forma, se planteó la discusión sobre la posición tomada por los miembros del Poder Legislativo ante los comentarios negativos que se generaron entorno a la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua. “Aquí estamos construyendo con nuestro pueblo el desarrollo del Plan de la Aragüeñidad, y no vamos a permitir que la Gobernadora sea asediada, burlada y vilipendiada” expresó.

De forma unánime, enviaron el mensaje de apoyo a la primera autoridad del estado, “cuenta con estos hombres y mujeres para defender la verdad, pero sobre todo, la Patria venezolana” reiteró la presidenta del Consejo Legislativo (Cleba).

Para dar continuidad a esa premisa, se mantendrá activo un despliegue de socialización y debate tanto en los Concejos Municipales, como las comunas, así lo dio a conocer el vicepresidente Johan Norato. “Elevaremos nuestra voz y respaldo en cada territorio” manifestó.

Del mismo modo, refirió que están preparados para defender la soberanía nacional de cualquier injerencia o intento de desestabilización, todo en perfecta fusión popular, militar-policial.

Norato añadió que, “nos mantenemos firmes, ahora más que nunca; no les quede duda que aquí el pueblo venezolano saldrá a defender al presidente Nicolás Maduro, por supuesto, bajo la conducción de la gobernadora Joana Sánchez”.

En otro orden de ideas, se llevó a cabo la juramentación de la legisladora suplente María Eugenia Mijares y la celebración por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

‎‎THAIMARA ORTIZ || FOTOS | JUAN ZAPATA