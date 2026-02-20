368 estudiantes de Aragua participaron en primera fase de Olimpíadas de Astronomía

Autoridades nacionales instruyen avanzar en formación académica de Ciencias Naturales, uno de los ítems curriculares que deben profundizar dentro de los espacios educativos

CIUDAD MCY.- A propósito de promover la calidad educativa e incentivar a los estudiantes del estado Aragua a profundizar en estudios de áreas como matemática, física y química, 17 instituciones educativas participaron este viernes en lo que corresponde a la primera fase de las Olimpíadas de Astronomía 2026.

La autoridad única de Educación, Leira Suárez, explicó desde la Escuela “Jesús Pacheco Rojas”, ubicada en el municipio Girardot, que este proyecto busca formar a futuros científicos, utilizando materias en específico como herramientas didácticas en el estudio de la astronomía. “Nos corresponde hacer mucho énfasis, por instrucciones de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, en que nuestro país está requiriendo muchísimos profesionales y, sobre todo, científicos”, así lo dio a conocer la autoridad única de Educación.

Por tal motivo, más de 25 mil jóvenes deberían estar formándose en las ciencias naturales. Es así como la profesora Suárez aseguró estar alcanzando el reto de la formación en la entidad aragüeña. “Estamos reforzando el reto que nos ha dictado la política educativa nacional, donde formaremos a los jóvenes en las ciencias naturales, uno de los ítems curriculares que debemos profundizar dentro de los espacios educativos de nuestras escuelas” aseguró la autoridad educativa aragüeña.

OLIMPÍADAS DE ASTRONOMÍA 2026

Es necesario recalcar que estas Olimpíadas de Astronomía miden y evalúan el conocimiento de los estudiantes. En esta oportunidad, están participando 17 instituciones educativas de Aragua, 368 jóvenes de educación básica, media, técnica y media general; donde corresponde a una prueba de conocimientos de matemática, física y química, pero enmarcado en lo que representa el cosmos.

La autoridad de Educación en Aragua agregó que el cosmos, identificado en la Sexta Transformación, representa el amor a la madre Tierra, así como los resultados de los momentos propios y la riqueza que representa la agricultura de Venezuela y de la entidad.

“¿Cuáles son las fases lunares que representan en este momento la productividad? (…) ¿Por qué? el hecho de que la luna se eleve o se acerque a la Tierra, genera unas condiciones óptimas para la producción agrícola, (…) es uno de los motivos por los que estamos formando a nuestra muchachada, a los maestros”, agradeciendo la profesora Leira Suárez la participación y el acompañamiento de tutores pertenecientes al Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto a la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite), y todo el equipo del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de Aragua.

EXPERIENCIA Y META ALCANZADA

Fabián Enríquez, estudiante de la Unidad de Educativa Nacional “Luis Mariano Rivera”, dijo que se sintió durante la evolución confiado en sus conocimientos, siendo además la primera vez que participa en unas olimpíadas educativas, principalmente de astronomía. “La verdad me sentí cómodo, aunque las preguntas estaban complicadas, pero la verdad que me sentí muy bien”, puntualizó el estudiante.

Por otra parte, Aurora Pérez, representante de la institución “José Rafael Revenga”, del municipio Santiago Mariño, expresó sentirse bastante nerviosa y ansiosa ante la olimpíada, ya que parte de los puntos a evaluar se refiere a cálculos de física, matemática, potencia, entre otros puntos. “La verdad es que sentí que la prueba estaba complicada en algunas cosas, preguntas capciosas y tenías que leer bastante para identificar cuál era la respuesta correcta”, agregó Aurora Pérez.

Por último, Andrés Gil, cursante del tercer año de educación media en el Liceo Militar “Libertador”, dijo que esta es la segunda vez que participa en unas Olimpíadas de Astronomía. El estudiante aseveró que, a pesar de sentir dificultad en algunas preguntas, otras las tomó como fáciles de responder. “En cuanto a la prueba estuvo bien, está dividida en tres fases: la primera, de selección simple, la tercera, con valor también de tres puntos, y con la meta puesta en pasar a la segunda fase”, finalizó Gil.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: ELIMAR PÉREZ