Brigada Internacional de Solidaridad Juvenil constató protagonismo de los jóvenes en Mariño

Las delegaciones internacionales recorrieron la Comuna Joana Sánchez para conocer de cerca los proyectos socioproductivos liderados por los jóvenes aragüeños, respaldados por las políticas del Gobierno Bolivariano

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de conocer de primera mano las prácticas del proceso revolucionario en Venezuela, la Brigada Internacional de Solidaridad Juvenil realizó un amplio recorrido por las comunas del municipio Santiago Mariño.

La visita permitió a los delegados visualizar la consolidación de los proyectos impulsados por la juventud local, demostrando su rol protagónico en la construcción del país y en la toma de decisiones para el desarrollo de la economía regional.

​La jornada, que forma parte del cronograma oficial de la Brigada Internacional, estuvo liderada por el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán. El mandatario local estuvo acompañado por el Coordinador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV); Manuel López, secretario de Juventud y Deporte del estado Aragua; y Manuel Pérez, secretario de Comunas y Movimientos Sociales.

IMPULSO A LA ECONOMÍA COMUNAL

​Durante el despliegue, la delegación internacional visitó la Comuna Joana Sánchez, espacio donde pudieron observar los frutos de las políticas públicas dirigidas a la juventud.

En el lugar, conocieron la panadería comunal, un proyecto socioproductivo financiado gracias a los recursos aprobados para el desarrollo de la juventud. Allí, los visitantes se mostraron encantados al degustar los panes y dulces tradicionales, disfrutando de la rica gastronomía local.

​Asimismo, en esta misma comuna, los brigadistas conocieron el funcionamiento de la cooperativa «Jóvenes Textiles de Paya y Zona Agraria».

Este proyecto, elegido directamente por la juventud a través de Consulta Popular, se ha consolidado como una importante microempresa que opera a su máxima capacidad, ofreciendo uniformes a precios accesibles para los aragüeños y dinamizando la economía del sector.

​UNA JUVENTUD VALIOSA Y ADMIRADA

​Los representantes internacionales se mostraron profundamente impresionados por el nivel de organización y el rol de vanguardia que ejerce la juventud mariñense en su día a día.

​»Quedé muy impresionado con esta visita y me llevo cosas muy positivas. Están muy coordinados, planificados y, sobre todo, tienen un enfoque integral para el crecimiento propio y de la comunidad», destacó Christopher John Gallegos Sanabria, delegado proveniente de Perú.

El joven además resaltó la hospitalidad recibida: «Aragua me hizo recordar a mi ciudad natal, porque todos son cariñosos, atienden muy bien a los visitantes y comparten sus cosas con mucho afecto».

​Por su parte, Jovana Schmidt Farias, delegada de Brasil, expresó su admiración por la entidad y el modelo de trabajo juvenil:

​»Estoy enamorada del estado Aragua. Cuando paso por las calles, la experiencia cultural es muy rica, y es inspirador ver que los jóvenes de aquí trabajan fuertemente gracias a que el gobierno los ayuda de manera directa».

YORBER ALVARADO

FOTOS: CIUDAD MCY