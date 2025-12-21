Plan “La Comuna es Joven” consolidó liderazgo de la juventud en 2025

CUIDAD MCY-Un total de 350 jóvenes de distintos estados del país participaron activamente en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos en sus territorios gracias al Plan de Formación Nacional La Comuna es Joven 2025.

Al respecto, el presidente de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular (EFPP), Atahualpa Lara, subrayó que crear sentido de pertenencia y capacitar a la juventud para el impulso del nuevo modelo de Estado Comunal constituye uno de los principales objetivos de este plan formativo.‎

Asimismo, indicó que esta iniciativa, impulsada en agosto de 2024 por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, “permitió que jóvenes de entre 13 y 30 años de edad debatieran, reflexionaran y analizaran desde temas económicos y sociales hasta coyunturas políticas específicas”.

En ese contexto, destacó que el estado Barinas registró la mayor participación en los cursos del Plan La Comuna es Joven. Precisó que, con el apoyo del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil y la Unión Comunera, se diseñaron contenidos teóricos y prácticos vinculados al: Horizonte Comunal, Feminismo Comunal, Internacionalismo, Historia de la Revolución, Juventud Internacionalista, Historia de la Agricultura y las Siete Grandes Transformaciones.

