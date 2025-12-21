Reactivada planta eléctrica del Hospital Nuestra Señora de la Caridad en San Sebastián de los Reyes

Gracias a las políticas públicas del Gobierno Nacional y Regional, con apoyo de la empresa Aramica es puesto en funcionamiento el sistema de energía de respaldo del centro asistencial

Ciudad MCY- La población de San Sebastián de los Reyes recibió importantes noticias en materia de salud con la puesta en marcha de la planta eléctrica del Hospital Nuestra Señora de la Caridad, un logro que asegura la operatividad del centro de salud ante cualquier eventualidad en el suministro eléctrico.

La reactivación del sistema de energía de respaldo fue posible gracias al apoyo directo del presidente, Nicolás Maduro, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, con la colaboración técnica y logística de la Empresa Socialista de Aragua Minas y Canteras (Aramica).

La información fue dada a conocer por la comisionada Institucional para el Municipio San Sebastián de los Reyes, Rosa Espejo, acompañada por el director del hospital, el Dr. Jesús Linares, quienes además agradecieron a las autoridades y a los responsables de esta acción que demuestra el compromiso con la salud del municipio.

Con la activación de este equipo de alta capacidad, el Hospital Nuestra Señora de la Caridad fortalece la disposición de sus servicios que mantendrán un funcionamiento óptimo para brindar atención a la población.

JUAN ZAPATA | CIUDAD MCY | FOTOS | CORTESÍA