Salomón Rondón se despide del Oviedo

El delantero criollo acelera su reincorporación a los Tuzos de cara al inicio del torneo azteca el próximo 10 de enero

Ciudad MCY.-Salomón Rondón pone fin a su etapa en el fútbol español para reintegrarse a las filas del Pachuca. Pese a haber llegado al Oviedo hace apenas unos meses procedente de la Liga MX.

El «Gladiador» venezolano se marcha siendo el artillero principal del conjunto azul con dos dianas, en un equipo que ha tenido serias dificultades de cara al arco.

Esta salida se ha gestionado de forma mutua con Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca. La decisión responde a un gesto de gratitud del delantero hacia la institución que le tendió la mano tras su salida de River Plate

Además, al ocupar plaza de internacional, Rondón ha decidido dar un paso al lado para facilitar la planificación de la plantilla asturiana.

El criollo, quien se encontraba cedido en España, posee contrato vigente con el club mexicano hasta diciembre de 2026. En su etapa previa con Pachuca, el atacante alcanzó su máximo nivel: fue MVP y goleador de la Concachampions, mejor delantero de la Liga MX 2024 y capitán del equipo.

El jugador ya se ejercita bajo las órdenes del cuerpo técnico tuzo, acelerando su reincorporación de cara al inicio del torneo azteca el próximo 10 de enero.

El Líder | FOTO CORTESÍA