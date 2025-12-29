Afinan últimos detalles de la 61ª edición de la Vuelta al Táchira

Ciudad MCY.-El comité organizador de la 61ª edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta se reunió para finiquitar los últimos puntos para garantizar el desarrollo impecable de la competencia más importante del ciclismo venezolano.

El presidente del Instituto del Deporte Tachirense (IDT) José Gregorio Freites, delineó las directrices para la rueda de prensa de presentación oficial, la presentación de los equipos y la revisión final del cronograma de cada etapa, con sus respectivas salidas y llegadas.

Además, se abordó los aspectos logísticos de vital importancia: el suministro de combustible, la seguridad en carretera y ciudades, el hospedaje, la alimentación y los traslados de los equipos nacionales y foráneos, junto al resto de la caravana multicolor que acompaña la competencia.

La Vuelta al Táchira se disputará entre el 9 y el 18 de enero, con un recorrido que atravesará los estados Barinas, Mérida y Táchira, y contará con la participación de más de un centenar de pedalistas, quienes buscarán inscribir su nombre en la historia de la carrera.

Este esfuerzo organizativo es posible gracias al trabajo conjunto del Gobierno nacional y la empresa privada para fortalecer esta edición y el desarrollo del ciclismo en la región.

Fuente: Vuelta al Táchira | FOTO CORTESÍA