Beneficiados más de 800 vecinos en Mariño en jornada integral de salud

La gestión municipal prioriza el sistema de salud comunitario, acercando servicios médicos especializados a sectores populares con la garantía de atención oportuna y gratuita a los más vulnerables

CIUDAD MCY.- Una jornada de atención integral en salud se desplegó en el circuito comunal Alfredo Pacheco Miranda, municipio Santiago Mariño del estado Aragua, beneficiando a más de 800 habitantes de las comunidades Bicentenario, Caprotana, Montaña Fresca, Francisca Duarte y La Herrereña, como parte de las políticas de atención social impulsadas por la gestión municipal.

La actividad contó con el respaldo directo de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y del alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, cuya administración ha priorizado el fortalecimiento del sistema de salud comunitario, acercando servicios médicos especializados a los sectores populares y garantizando atención oportuna y gratuita a las familias más vulnerables.

Durante el operativo se ofrecieron consultas de medicina general, ginecología, ecografía, cardiología, oftalmología, dermatología, atención al adolescente, atención a personas con discapacidad e inmunización, además de la entrega gratuita de medicamentos y el acompañamiento de Corposalud y el Instituto Nacional de Nutrición, reforzando la prevención y el bienestar integral de la población.

ARRANQUE DEL 2026 EN SALUD

La licenciada Lourdes Escalona, directora del ASIC El Tierral, informó que esta jornada marcó el inicio de las actividades de atención integral en 2026.

“Se llevó a cabo un evento de atención integral comunitaria en el circuito Alfredo Pacheco Miranda, que incluyó cinco comunidades. Se ofrecieron servicios de salud con el objetivo de atender aproximadamente a 800 participantes y brindar medicamentos gratuitos”, explicó.

Escalona destacó además que el despliegue incluyó visitas casa a casa a pacientes encamados, reafirmando el enfoque humanista del operativo. “Se trata de un encuentro de salud por la paz, por la atención que queremos, con la participación activa de todas las comunidades”, añadió.

De igual forma, se pudo conocer que desde las bases comunitarias, la vocera y dirigente comunal Yunarvis Palomo, de la comunidad Francisca Duarte, valoró positivamente el impacto del operativo.

“Estamos apoyando un operativo de salud para beneficiar a nuestro eje comunal Alfredo Pacheco Miranda. Son alrededor de 800 personas atendidas con diversas especialidades, incluyendo programas como Parto Humanizado y farmacias comunitarias”, señaló.

Palomo expresó su agradecimiento a las autoridades nacionales, regionales y municipales, con mención del presidente constitucional Nicolás Maduro; a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez; a la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y al alcalde Carlos Guzmán, resaltando que “en medio de las dificultades, las autoridades se mantienen atentas al pueblo y a sus necesidades”.

