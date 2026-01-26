Diosdado Cabello: Ninguna ONG tiene que ver con excarcelaciones

Ciudad MCY.-“Ninguna ONG tiene nada que ver con alguna liberación, le digo esto a los familiares: cuando Foro Penal, cuando Provea le pase una factura por cobro, no les paguen nada, que ellos no tienen nada que ver en estas decisiones”, advirtió este lunes el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

El alto dirigente de la tolda roja denunció que estas supuestas organizaciones “no gubernamentales”, pero que son financiadas desde el exterior, hacen negocios con los detenidos por estar incursos en delitos, los denominan “presos políticos” y tratan de chantajearlos a ellos y a sus familiares. “Se meten para evitar que salgan en libertad, porque ellos viven de eso, de la extorsión”, denunció a quienes integran estas ONG.

Recordó que las liberaciones fueron decisión y orden del presidente Nicolás Maduro en años anteriores. “Y la instrucción del presidente siguió cumpliéndose”. “Nosotros no se los consultamos a la ONG, no sé, ellos vienen al contraataque para tratar de posicionarse, que gracias a ellos son liberados, pero no tienen nada que ver, al contrario”.

Cabello alertó que las ONG hablan de “listas” que no existen. “Señores familiares, esa no es la vía, no caigan ustedes en la extorsión de ellos”.

Comentó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, creó el Programa Nacional de Convivencia y Paz para sumar, y llamó a participar e integrar esta iniciativa que refuerza la unión nacional.

Dijo que ese proceso de la unidad nacional es el fin último, puesto que es independiente del partido político, ideología o creencias políticas. “Pero usted tiene que amar el país que lo vio nacer, usted no puede alegrarse porque al país donde usted nació le estén lanzando bombas; eso es contra natura de quienes no han podido conseguir sus metas con votos y quieren conseguirlo de otra manera”.

FUENTE: VTV

FOTOS: CORTESÍA