Autoridades nacionales avanzan en agenda de acción por el bienestar del pueblo

Ciudad MCY.-En aras de avanzar en la defensa de la patria, la Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud sostuvo un encuentro de trabajo para evaluar la agenda de acción que se desplegará para garantizar el bienestar integral del pueblo venezolano y el desarrollo de la Patria.

En el encuentro participaron la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; la ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez y el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Freddy Ñañez; quienes reafirmaron su compromiso con una agenda estratégica orientada a preservar la soberanía,

A través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, la ministra Gabriela Jiménez, indicó que continúan la agenda nacional, “en total respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y alzando nuestra voz para exigir la liberación inmediata del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente, Cilia Flores, secuestrados por el imperialismo yankee”.

Asimismo, informó que, junto a la autoridades, revisaron los avances del Plan Salud y Vida Venezuela 2026, así como la Agenda Nacional de Salud y las jornadas sociales que se despliegan en todo el territorio nacional, orientadas a fortalecer un modelo de atención integral, humano y comprometido con el bienestar del pueblo.

Además, Jiménez detalló que debatieron las estrategias para fortalecer el Plan Chuquisaca, una iniciativa nacional promovida por el presidente Nicolás Maduro, basada en los principios del Decreto de Chuquisaca.

“Este plan apuesta por la arborización frutal y medicinal como eje de la salud preventiva y el bienestar colectivo, además de la siembra de 10 millones de árboles para la reforestación y la recuperación de nuestras cuencas hidrográficas”, enfatizó.

