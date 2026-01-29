Plan de emergencia solventó derrumbe de colector en avenida Alfaragua- Coropo

El equipo de Aguas y Redes ejecutó trabajos inmediatos que garantizaron la operatividad y seguridad de la red de saneamiento en Francisco Linares Alcántara

CIUDAD MCY.- Ante el derrumbe de un colector de aguas servidas en la avenida principal Alfaragua- Coropo, el equipo de Aguas y Redes de la alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara (FLA) activó de manera inmediata un plan de emergencia que permitió la sustitución de más de dos metros lineales de tubería, garantizando la continuidad del servicio y la seguridad de la red de saneamiento.

Los trabajos se desarrollaron en respuesta directa a la afectación registrada en esta importante arteria vial del municipio, con el objetivo de evitar riesgos sanitarios, preservar la movilidad y proteger a las comunidades aledañas.

Las labores incluyeron la remoción del tramo colapsado y la instalación de nueva infraestructura, restableciendo el correcto funcionamiento del sistema.

La intervención fue coordinada por el equipo técnico de Aguas y Redes, como parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer los servicios públicos y atender de forma oportuna las contingencias que se presentan en la red de saneamiento municipal.

Es importante mencionar que, estas acciones se enmarcan en el Plan de las Siete Transformaciones (7T), impulsado por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como en el Plan de la Aragüeñidad, liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, iniciativas que promueven obras de impacto social destinadas a garantizar la calidad de vida de las familias.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA