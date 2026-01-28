GBA inició rehabilitación de la Casa de Abrigo para Mujeres «Yioryina León»

CIUDAD MCY.- En cumplimiento con las directrices del Plan de las 7 Transformaciones (7T) 2025-2031, el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora y vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, impulsa estrategias destinadas a profundizar la Cuarta Transformación (4T). Este eje estratégico tiene como prioridad la protección social integral y la renovación del estado de bienestar del pueblo, garantizando espacios dignos para los sectores más vulnerables.

En este contexto, la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos llevó a cabo una inspección técnica en la infraestructura que será rehabilitada para el funcionamiento de la Casa de Abrigo para Mujeres «Yioryina León», ubicada en el municipio Mario Briceño Iragorry. Esta obra representa un paso significativo en la consolidación de redes de apoyo y resguardo para las mujeres de la entidad.

Durante el abordaje en el sitio, el equipo de infraestructura supervisó el avance de las labores preliminares, las cuales incluyen la demolición de frisos dañados, la desinstalación de puertas y ventanas para su renovación, así como la recolección de escombros. Estas acciones técnicas permiten adecuar la planta física de manera óptima antes de proceder con las etapas de acabados y equipamiento.

Con la ejecución de este proyecto, el Ejecutivo regional ratifica su compromiso con la seguridad y el desarrollo humano, transformando espacios físicos en centros de atención especializada que fortalecen el tejido social aragüeño bajo los principios de justicia y protección establecidos en el plan de gobierno nacional.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA