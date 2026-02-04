Presidenta (E) realizó reuniones de trabajo para fortalecer Motor Hidrocarburos

CIUDAD MCY.-Autoridades del gobierno nacional continúan apostando al diálogo político con empresas energéticas en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficio de los pueblos. En este contexto, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, desarrolló una importante reunión con autoridades de la petrolera Repsol, una multinacional energética y petroquímica española que ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela por más de 30 años.

A este encuentro asistieron el director Ejecutivo de EMP International, José Carlos de Vicente Bravo, y el director de la Unidad de Negocio de Repsol Venezuela, Luis García, quienes expresan estar preparados para invertir con fuerza en Venezuela.

Por su parte, la Mandataria Nacional (E) estuvo acompañada del presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; de la viceministra de Petróleo, Paula Henao; del viceministro de Gas, Luis González; del vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eduardo Pinto; del vicepresidente Ejecutivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Giovanni Martínez; y del vicepresidente de Gas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Janier Viloria.

Rodríguez Gómez ha reiterado su llamado a los inversionistas internacionales y empresas transnacionales, ofreciendo seguridad jurídica del Estado venezolano para trabajar en el ámbito del Motor Hidrocarburos, luego de que el pasado 29 de enero fuera aprobada, por unanimidad en la Asamblea Nacional, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se adapta a un nuevo contexto energético global e impulsa la inversión priorizando la producción nacional.

Venezuela está decidida a convertirse en una potencia energética y en este sentido es vital los acuerdos con inversionistas del mundo para adaptarse a los desafíos de la geopolítica mundial en esta materia.

VENEZUELA ROBUSTECERÁ SECTOR HIDROCARBUROS MEDIANTE ALIANZAS CON EMPRESA PETROLERA FRANCESA MAUREL & PROM

Este miércoles, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa petrolera francesa Maurel & Prom, con la finalidad de crear grandes alianzas para el robustecimiento de la producción de hidrocarburos.

Esto forma parte de la agenda de trabajo para el impulso de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana, en especial el Motor Hidrocarburos. En el encuentro estuvo presente el director ejecutivo de Maurel & Prom, Olivier Cleret, y demás directivos de la empresa.

Es relevante destacar que, con esta reunión, la compañía energética francesa Maurel & Prom ha mostrado su voluntad de seguir trabajando en Venezuela; Nación que continúa con el impulso de los motores productivos.

Vale destacar, que el Motor Hidrocarburos contempla tres (3) elementos fundamentales para el crecimiento del sector petrolero: la producción, el abastecimiento y la exportación, como fórmula perfecta para el acrecentamiento energético del país; que, con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, reafirma la soberanía sobre los recursos energéticos y ofrece la flexibilidad necesaria para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

En este contexto, Venezuela cerró un ciclo virtuoso en su economía en el año 2025, con un impulso productivo petrolero y la captación de cerca de 900 millones de dólares en inversiones gracias al modelo antibloqueo que permitió recuperar la producción.

Por otra parte, la reforma de la Ley de Hidrocarburos busca transformar el potencial del subsuelo en riqueza tangible para consolidar a Venezuela como uno de los principales productores de petróleo en el mundo.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA