Más de mil 300 proyectos postulados para la primera Consulta Popular Nacional 2026 en Aragua

CIUDAD MCY.- En aras de continuar consolidando la democracia participativa y protagónica del pueblo directamente desde sus comunidades, Joana Sánchez, vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, ofreció una rueda de prensa, para los detalles de la primera Consulta Popular Nacional del año 2026.

La jornada popular que sirve para que los ciudadanos escojan proyectos que impacten su buen vivir, se realizará el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer.

‎Durante la actividad Sánchez, acompañada por el secretario General de Gobierno del estado, Félix Romero; el secretario de las comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez y el director del ministerio de comunas, Miguel Águilar, invitó a toda la población a ejercer su rol protagónico en esta fiesta electoral, que permite al pueblo la toma de decisiones importantes directamente desde sus comunas y circuitos comunales.

‎En ese sentido la Gobernadora comentó: «Les pedimos a los ciudadanos y ciudadanas que se acerquen a los centros de votación. En el estado Aragua tendremos 378 centros de votación y 420 mesas electorales, con más de 1.319 proyectos postulados que están enmarcados en las 7 Grandes Transformaciones».

‎La máxima Autoridad regional subrayó que este proceso de elección popular nace de las verdaderas necesidades de la gente, permitiendo la toma de decisiones directamente desde las comunas y circuitos comunales.

«Este proceso es extraordinario porque tiene que ver con la democracia pura, real y sincera, porque el Poder Popular, en sus distintas formas de organización, indica cuáles son los proyectos a elegir desde cada una de sus comunidades, partiendo de sus necesidades reales», afirmó la Vocera del Poder Popular.

‎PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA T

Tras el proceso asambleario previo, en el que el Poder Popular postuló sus iniciativas, se evidenció una clara prioridad hacia las áreas económicas y de servicios.

En este sentido, Sánchez explicó que «la mayoría de los proyectos van dirigidos a la primera transformación (Economía) y a la segunda transformación (Servicios Públicos), representando más del 70% de las propuestas»

‎La Gobernadora hizo un llamado a la inclusión ciudadana, destacando el carácter cívico de la jornada : «Esta consulta popular no tiene que ver con colores políticos, invitamos a todos los vecinos y vecinas a participar activamente».

‎PROYECTOS POSTULADOS

Proyectos de Economía: 444

Agua Potable : 253

Electricidad : 192

‎Vivienda: 180

Vialidad 136

‎Transporte: 40

‎Gas: 38

Recolección de desechos: 20

Telecomunicaciones: 16

PROYECTOS POSTULADOS POR MUNICIPIO

‎Santiago Mariño: 202

‎Girardot : 182

Zamora: 146

José Félix Ribas : 110

Libertador : 77

‎San Casimiro: 84

‎Francisco Linares Alcántara: 84 ‎Sucre: 56

Mario Briceño Iragorry : 56

‎San Sebastián : 54

Tovar : 59

‎Urdaneta : 48

‎Santos Michelena: 35

Ocumare de la Costa de Oro: 28

‎Bolívar : 28

Camatagua: 28

‎José Rafael Revenga: 21

‎José Ángel Lamas : 21

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA