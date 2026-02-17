Ciudad MCY

39 atletas participaron en tope de Kickboxing

Rafael Velásquez

Feb 17, 2026

CIUDAD MCY.-Un total de 39 atletas aragüeños participaron en el primer tope evaluativo organizado por la Asociación de Kickboxing del estado de Aragua y el Gobierno Bolivariano de Aragua, a través del IRDA, como parte del proceso de selección con miras al clasificatorio a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026.

Con el firme propósito de conformar una delegación competitiva que represente al estado en la fase clasificatoria nacional, la Asociación regional dió inicio formal a su cronograma de evaluación, bajo la presidencia de José Ramón Liendo.

La jornada marcó el arranque del proceso selectivo y reunió a 39 atletas, tanto en la rama femenina como masculina. Durante los combates, el cuerpo técnico evaluó aspectos físicos, técnicos y estratégicos, determinantes para la escogencia de los representantes aragüeños.

En este primer tope estuvieron presentes atletas de los municipios Libertador, Mariño y Girardot, reflejando la integración y el crecimiento del kickboxing en las distintas jurisdicciones del estado.

El presidente de la Asociación destacó que esta fase forma parte de un plan estructurado que busca seleccionar a los mejores talentos juveniles de Aragua, garantizando una representación sólida en el clasificatorio nacional. Asimismo, informó que en las próximas semanas se desarrollarán nuevos topes y jornadas evaluativas hasta definir la selección definitiva.

Con este proceso, el kickboxing aragüeño avanza con paso firme en su preparación rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026, fortaleciendo el trabajo organizativo y el desarrollo competitivo de sus atletas.

FUENTE: PRENSA IRDA

FOTO: CORTESÍA

Rafael Velásquez

