Veedoras de España y Argentina califican de ejemplar la democracia local de Venezuela

CIUDAD MCY.-Durante una transmisión especial de Venezolana de Televisión (VTV), veedoras de España y Argentina que acompañan la Consulta Popular Nacional 2026 compartieron sus impresiones sobre la jornada electoral, al destacar el protagonismo y el ejemplo de las Comunas en la ejecución de proyectos locales.

ESPAÑA: DEMOCRACIA DESDE LAS BASES

Alba Gutiérrez, veedora proveniente de España, contrastó el modelo venezolano con los sistemas electorales convencionales de Europa, además de señalar que, a diferencia de su país de origen, donde la participación se limita a periodos de cuatro años, el proceso comunal ofrece una dinámica constante de trabajo colectivo.

«En España no tenemos esta creencia democrática; votamos una vez cada cuatro años. Ver a las Comunas votando por proyectos que han trabajado en asambleas previas es un proceso muy bonito», manifestó Gutiérrez.

La veedora española resaltó también la calidez de la recepción popular: «El recibimiento ha sido maravilloso, nos comparten todo desde el corazón y nos comentan sus proyectos con una pasión democrática que no se ha vivido en otros procesos electorales».

ARGENTINA UN MODELO DE GESTIÓN «DESDE ABAJO»

Por su parte, la representante de Argentina, Elena González, expresó su satisfacción al contrastar la realidad del país con el ejercicio directo de la soberanía. A su vez, catalogó la jornada como el ejemplo máximo de lo que representa la democracia participativa.

«Estoy feliz porque he visto en primera persona la realidad de Venezuela. Este proceso electoral es el ejemplo de lo que es la democracia participativa: éxitos y a seguir adelante», afirmó González.

La veedora argentina enfatizó la importancia de internacionalizar esta experiencia, al asegurar que la Consulta Popular demuestra que las soluciones se construyen con el pueblo y «no desde arriba hacia abajo».

Ambas destacaron la calidad de las obras que ya han sido ejecutadas en el país gracias a consultas previas, al validar la efectividad de este mecanismo de gestión directa.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA