Presidenta encargada anuncia nuevos financiamientos para emprendimientos de mujeres

Mar 8, 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez, anunció la aprobación de 70 millones de dólares para el financiamient de emprendedoras venezolanas, en reconocimiento al Día Internacional de la Mujer.

“Me llena de orgullo que las mujeres sigan abriendo caminos con trabajo y constancia. En el mes de la mujer, instruí al Banco de Venezuela el otorgamiento de 70 millones de dólares en créditos a emprendedoras del país”, informó en su cuenta de Instagram, este domingo 8 de marzo.

Previamente, reconoció a cada mujer de Venezuela, a quien instó a seguir unidas en una sola agenda: la de la paz, el trabajo y la esperanza”.

Finalmente, comentó que la Venezuela próspera también se construye con manos de mujer, indicó en su mensaje dominical.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

