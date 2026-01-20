GBA impulsa rehabilitación integral de red de salud en FLA

Durante una supervisión en centros de salud la autoridad única de salud del estado, Yosmary Lombano, planificó acciones concretas para optimizar los servicios de calidad en materia sanitaria en esta localidad

CIUDAD MCY.- En una acción contundente para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), el Gobierno Bolivariano de Aragua desplegó una jornada de planificación y supervisión técnica en el municipio Francisco Linares Alcántara

El objetivo central es la optimización de las infraestructuras médicas, garantizando espacios dignos y servicios de alta calidad para la población.

La jornada orientada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, estuvo encabezada por la autoridad única de Salud en Aragua, Yosmary Lombano, junto al alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo.

Las autoridades acompañadas por el personal de salud, recorrieron las instalaciones por el Clínico La Morita y el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Santa Inés, donde plantearon ideas con un mapa de problemas y soluciones a corto, mediano y largo plazo, para planificar acciones concretas que beneficien a los linarenses.

Cabe resaltar que esta jornada de trabajo, se enmarca en el Plan de la Aragüeñidad y Plan de la Patria de las 7 Transformaciones, que busca garantizar el bienestar y confort de la población y mediante la recuperación de esta importante infraestructura se logrará ofrecer atención y servicios de calidad en materia sanitaria.

Finalmente estas acciones orientadas por el Gobierno Nacional, reafirman el compromiso del gobierno regional en buscar la optimización de los diferentes centros de salud de los 18 municipios, para brindar una atención de primera mano a los pacientes y personal médico, mejorando significativamente las condiciones de salud.

