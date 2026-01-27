Reactivado el servicio de densitometría ósea en Asodiam

CIUDAD MCY.- La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), reactivó el servicio de densitometría ósea tras completar un exhaustivo proceso de mantenimiento preventivo y correctivo.

Las labores de rehabilitación abarcaron tanto los componentes técnicos del equipo médico especializado como el acondicionamiento integral del área de consulta, lo que garantiza un espacio óptimo para la detección de patologías óseas.

Ana Sandoval, presidenta de la institución, reconoció el compromiso demostrado por la fuerza laboral y el equipo técnico durante las maniobras de rehabilitación de la unidad, «comprometidos con la salud del pueblo aragüeño, más allá del mantenimiento técnico se realizó labores de fachada interna, embellecimiento y climatización del área», detalló.

La presidenta extendió una invitación a toda la ciudadanía para que acuda a las instalaciones de Asodiam a fin de acceder a este examen de alta tecnología y a bajo costo. El estudio se efectuará bajo la modalidad de orden de llegada en la mañana y en la tarde, de lunes a sábado.

Esta reactivación se enmarca en las directrices del Plan «Salud y Vida 2026» liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, además de integrarse a las políticas de fortalecimiento regional que promueve la gobernadora Joana Sánchez mediante el Plan de la Aragüeñidad.

PRENSA ASODIAM

FOTOS : ASODIAM