Instalado el Gabinete Comunal en la Comuna José Rafael Revenga en el marco de las 7T

CIUDAD MCY.- Se llevó a cabo la instalación del Gabinete Comunal en la Comuna José Rafael Revenga, como parte de la agenda transformadora de las 7T del Gobierno Bolivariano. La jornada contó con la presencia activa de los miembros de la Sala Comunal, el equipo comunal, los directores de las 7T de la Alcaldía y el alcalde del municipio, Daniel Perdomo.

Durante el acto de instalación, el alcalde Perdomo destacó la importancia del proyecto ganador de la 4ta Consulta Popular Nacional, que recibió una aprobación de 10 mil dólares destinados a la recuperación integral de la Unidad Educativa Juan Uslar. Esta obra representa una prioridad para la comunidad, al garantizar espacios dignos y seguros para la formación de niños, niñas y jóvenes.

Asimismo, el mandatario municipal anunció el impulso del proyecto de restauración del emblemático Teatro de El Consejo. Esta iniciativa busca revitalizar un espacio fundamental para el desarrollo artístico y comunitario del municipio.

Los presentes expresaron su firme compromiso de trabajar de manera articulada por el fortalecimiento de la comuna, en beneficio de todos y todas, reafirmando que con la organización popular es posible avanzar dentro del territorio.

La instalación del Gabinete Comunal forma parte de la consolidación del poder popular, alineado con las 7 Transformaciones impulsadas por el gobierno nacional, y ratifica que el pueblo decide, gobierna y construye.

